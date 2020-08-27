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Aktüel Orta Anadolu'da hava sıcaklıkları artıyor
Aktüel

Orta Anadolu'da hava sıcaklıkları artıyor

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta cuma gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacak

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:51:46 -
Orta Anadolu'da hava sıcaklıkları artıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta cuma gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak.

Meteoroloji 7.Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Ağustos'ta batı kesimlerde, hafta sonu ise Türkiye'nin genelinde hava sıcaklıkları artacak.

Sıcaklıkların Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas illerinde cuma gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkarak gelecek hafta sonuna kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonu ve gelecek hafta etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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