  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

ORSİAD Başkanı Çamur'dan "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" değerlendirmesi:

"Bu kredi, reel sektöre, ülke ekonomisine ivme kazandıracak"

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:17:21 -
ORSİAD Başkanı Çamur'dan "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" değerlendirmesi:

ANKARA (AA) - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi"nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ve sonrasında reel sektör ile ülke ekonomisine ivme kazandıracağını bildirdi.

Çamur, yazılı açıklamasında, yatırımcıları Merkez Bankası tarafından başlatılan 10 yıl vadeli 400 milyon liraya kadar yatırım desteği sağlayan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni değerlendirmeye davet etti.

Salgın sürecinin ekonomi üzerinde oluşturduğu tahribatın azaltılması, reel sektörün toparlanma sürecinin ve çarkların yeniden hızlanması için bu tür özellikli desteklere büyük ihtiyaç duyulduğunu belirten Çamur, "Bu kredi, reel sektöre, ülke ekonomisine ivme kazandıracak, doğru yatırımlara kanalize edilmesiyle salgın sürecinin olumsuz etkilerini azaltmakla kalmayacak, yeni yatırım, üretim ve istihdam artışı, cari açığın, dış borcun azaltılması noktasında da ciddi katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı