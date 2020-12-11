ORSİAD Başkanı Çamur: "Kovid-19, tedarik zincirinde aksamalara yol açtı"

ANKARA (AA) - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedarik zincirinde aksamalara yol açtığını belirterek, "Sektör temsilcileri olarak hükümetimizden beklentimiz, malzeme tedarikindeki problemlerin ortadan kaldırılması yönünde adımlar atmasıdır." ifadesini kullandı.

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, salgının etkilerinin sanayi sektöründe özellikle malzeme tedariki noktasında devam ettiğine dikkati çekti.

Başta makine imalatı olmak üzere neredeyse tüm imalat sektörlerinde salgının tedarik zincirinde aksamalara yol açtığını vurgulayan Çamur, bu durumun yurt içi ve dışı tedarikleri için geçerli olduğunu aktardı.

Çamur, ham maddeye ulaşım ve lojistikte sorun yaşanırken, üretim maliyetlerinin giderek arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Sektör temsilcileri olarak hükümetimizden beklentimiz, malzeme tedarikindeki problemlerin ortadan kaldırılması yönünde adımlar atmasıdır. Özel sektör, bu konuda devletimizin ilgili kurumlarıyla iş birliğine hazırdır. Sanayi sektörünün tedarik sıkıntısının en aza indirilmesiyle ihracatımızdaki toparlanma da hız kazanacaktır.

Küresel bir salgına rağmen ihracatçımızın azmi, mücadelesi, kararlılığı, üretkenliği aynen devam etmektedir. İmalat sanayi performansında da güçlü bir iyileşme görülmektedir. Hiç kuşku yok ki bunda hükümetimizin aldığı tedbirler ve verdiği destekler önemli rol oynamaktadır. Aynı desteğin, malzeme tedarikinde de sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır."