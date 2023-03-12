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Gündem Örneklerle solcu ahlaksızlığı! Bankamatik memurları ve bir kişiye üç beş maaş
Gündem

Örneklerle solcu ahlaksızlığı! Bankamatik memurları ve bir kişiye üç beş maaş

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Bankamatik memurlar, bir kişiye üç-beş maaş!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-03-12 11:02:00 - 2023-03-12 11:03:27
Örneklerle solcu ahlaksızlığı! Bankamatik memurları ve bir kişiye üç beş maaş

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, solcuların ahlaksız siyasetini örneklerle anlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Şu solcular var ya, şu solcular..

Kayserililere atfederler..

“Babasının eşeğini boyar, başka eşekmiş gibi babasına satar” diye..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kayserililer her ilimizden çıkan şu solcuların eline su dökemezler..

Kendileri her yolsuzluğun kralını yaparlar..

Yaptıklarının tamamını, dindar insanlara yüklerler..

Somut örnekler vereceğim..

Sık sık tartışması yapılır, “Bankamatik memurlar var” diye..

Suçlananlar genelde iktidardaki AK Parti’ye yöneliktir..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı el değiştirmeden önce, Ekrem İmamoğlu bu söylemle halkı kandırıp, oyları topladı..

“Bankamatik memurlar var” dedi..

“Sadece maaş almada değil, İSPARK’tan yararlanmada da, AK Partililere peşkeş var” dedi..

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