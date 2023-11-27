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Siyaset Örnek alınmalı: HÜDA PAR'dan yerel seçim adaylığı için olay şart!
Siyaset

Örnek alınmalı: HÜDA PAR'dan yerel seçim adaylığı için olay şart!

Yeniakit Publisher
2023-11-27 14:14:00 -
Örnek alınmalı: HÜDA PAR'dan yerel seçim adaylığı için olay şart!

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için başvuru sürecini başlatan HÜDA PAR, adaylık için Gazze'ye yardım şartı koştu.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için başvuru sürecini başlatan HÜDA PAR, adaylık için Gazze'ye yardım şartı koştu.

HÜDA PAR'da, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan aday adaylığı için başvuru süreci başladı.

Aday adaylığı başvuruları için detaylı bilgi ve başvuru için gerekli formlar yayınlanırken, Gazze'ye yardım maddesi dikkat çekti.

Formda yer alan maddeye göre, HÜDA PAR, yerel seçimlerde aday adaylığı başvurusu için adayların imkanları ölçüsünde Gazze'ye yardım yaptıklarına dair dekont ibraz etmelerini şart koştu.
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