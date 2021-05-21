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Yerel Örnek adım: Kedi ve köpeklere kimlik verilecek
Yerel

Örnek adım: Kedi ve köpeklere kimlik verilecek

Adıyaman’da kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi için protokol imzalandı. Böylece başıboş ve sahipli hayvalar kontrol altına alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 22:53:00 -

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ile Adıyaman Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Öztürk arasında protokol imzalandı.

Adıyaman’da ki kedi, köpek ve gelincikler veteriner hekimler tarafından kimliklendirilecek.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Öztürk, protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, sürecin önümüzdeki günlerde başlayacağını kaydetti.

Öztürk, “Cipleri talep edip süreci başlatacağız. Bundan sonra sahipli veya sahipsiz kedi, köpek ve gelinciklerin kimliği olacak, kayıt altına alınacak” dedi.

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Yorumlar

Kerem Yalabık

Abdurrahman Dilipak söylemişti. Bunun ardından insanlar çiplenecek ve her attığınız adım takip edilecek. Robot gibi olacaksınız.
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Avrupa'da Kedi Köpek vergisi ve aşı pasaportu var

Türkiye'de geldi geçti kaptı kaçtı başı boş sınırsız özgürlük var Avrupa da Kedi Köpek vergisi ve köpek sahip lerinin sokağa pislik yaptırması halinde para cezası var hatta hobi olarak olta ile balık avlanmak bile ehliyet ve yüklü vergi si var
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