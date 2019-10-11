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Ormanları yakan teröristler yakalandı

Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

11 Ekim 2019 Cuma 11:40
Ormanları yakan teröristler yakalandı

19 Eylül günü İstanbul Küçükçekmece ilçesi Yarımburgaz Mahallesi'nde bulunan Nükleer Araştırma Merkezi ile askeri alan arasındaki ağaçlık alanda ve Ümraniye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşil Vadi Sokak Yeşil Vadi Konakları Ormanlık alan içerisinde gerçekleşen orman yangınları ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Yangınları gerçekleştiren PKK terör örgütü mensuplarına yönelik İstanbul'un 2 ilçesinde operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheliye yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 11:40
  1. İstanbul
  2. Küçükçekmece

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  • İtsevmezİtsevmez1 dk önce
    Fatih Sultan Mehmet ormandan bir dal alanın başını alırım diyordu velev ki orman yakanlar o kadarla da kuryulamaz yaktıkları odun gibi yansalar yeridir bir de içeride beslemeye gerek yok zatrn kendileri de insan ve hayvan sınıfına değil odun sınıfına girer bunlsra merhamet merhamete zulümdür
  • misafirmisafir21 dk önce
    adam gibi ceza alsalar hayatta bi daha cesaret edemezler ama kabahatler kanunundan 67 tl ceza alırlarsa vire vire yakarlar
  • MaraşlıMaraşlı29 dk önce
    o ş........leri budaklı çam ağaçlarına oturdun en iyi ceza budur , yoksa iflah olmazlar

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