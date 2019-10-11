Ormanları yakan teröristler yakalandı Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

19 Eylül günü İstanbul Küçükçekmece ilçesi Yarımburgaz Mahallesi'nde bulunan Nükleer Araştırma Merkezi ile askeri alan arasındaki ağaçlık alanda ve Ümraniye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşil Vadi Sokak Yeşil Vadi Konakları Ormanlık alan içerisinde gerçekleşen orman yangınları ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı Yangınları gerçekleştiren PKK terör örgütü mensuplarına yönelik İstanbul'un 2 ilçesinde operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheliye yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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