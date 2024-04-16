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Aktüel Orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı
Aktüel

Orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı

Yeniakit Publisher
2024-04-16 10:31:00 -
Orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı

Çanakkale Valiliği, Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğunun beşerî hatalardan kaynaklandığına dikkat çekti.

Çanakkale Valiliği, Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğunun beşerî hatalardan kaynaklandığına dikkat çekti.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte sıcak havanın yanı sıra kuvvetli rüzgârın etkili olmasının beklendiği, orman yangınları açısından bu durumun çok büyük bir risk oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşerî hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir Orman yangınının fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmalıdır." (İLKHA)

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