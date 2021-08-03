Orman yangınları kontrol altına alındı mı? Orman yangınları söndü mü?
Orman yangınları son durum | Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Vatandaşlar yangınların durumlarını, orman yangınlarının sone erip ermediğini araştırıyor. Peki, orman yangınları kontrol altına alındı mı son durum
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ege ve Akdeniz’de pek çok noktada çıkan yangınların son durumu araştırılıyor. Peki, orman yangınları durdu mu?
Orman yangınları kontrol altına alındı mı? Orman yangınları söndü mü?
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü" dedi.
Bakan Pakdemirli, "5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek" diye konuştu.
Pakdemirli, "Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor” dedi.
Bakan Pakdemirli, yurt dışından gelenlerle amfibik uçak sayısının 3'ten 6'ya, helikopterin 45'ten 57'ye çıktığını, 9 tanker uçağıyla toplam 72 hava aracına ulaşıldığını belirtti.