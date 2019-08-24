0553 313 94 23

Orman yangınının meydana geldiği alanda inceleme

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, orman yangınının çıktığı alanda incelemelerde bulundu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:08
Orman yangınının meydana geldiği alanda inceleme

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, orman yangınının çıktığı alanda incelemelerde bulundu.


Belediye Başkanı Osman İnan, Hayrabolu Belediyesi olarak ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği yaparak yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.


İnan, yanan yerlerin eski haline gelmesi için fidan dikme kampanyası başlatacaklarını kaydetti.


Hayrabolu Göleti’ndeki orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar görmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
    1. Doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
    2. Yavru köpekler süt annelerine kavuştu
    3. Amazon’daki yangının ikinci haftasında..
    4. Kalkınma ve destekleme programında..
    5. Eyüpsultan’da para ve otomobil çalan..
    6. Canan Karatay uyardı! "1950'lerden..
    7. Büyükşehir’den spor etkinlikleri için..
    8. Akşehir’de Onur Günü kutlandı
    9. Küçük çocuğa babadan sokak ortasında..
    10. Orman yangınının meydana geldiği..
    11. SASTOP’tan, Başkan Işıksu’ya ziyaret
    12. Kadina şiddet görüntüleri çocuklarda..
    13. Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
    14. Gerze’ye plastik atık kutuları
    15. TDV yurtlarında öğrenci kabulüne..
    16. Pehlivan, "Şehrin önünün açılması için..
    17. Oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde..
    18. Doğum yapan eşini bıçakladı
    19. Tunceli’de 22. Geleneksel Bal Festivali
    20. Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk..
    21. Dünya Aramileri Türkiye'nin..
    22. Yüksekova’da sivil aracın geçişi..
    23. Hatay’a şehit ateşi düştü
    24. Konyaspor, Galatasaray maçı..
    25. Sakarya’da silahlı kavga: 1 yaralı
    26. Başkan Yılmaz’dan kadın cinayetlerine..
    27. MHP'li başkan ağır yaralandı
    28. Balıkçılar bu sezon çok umutlu değil
    29. Seçer: "Bölmeden, parçalamadan herkesi..
    30. Ferrari, klasik otomobil kavramını..
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı