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Yerel Orman yangınına iki gözaltı
Yerel

Orman yangınına iki gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-07-18 15:33:00 -
Orman yangınına iki gözaltı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Deveci ve Teteköy Mahalleleri arasındaki saman balyası makinesinden çıkan kıvılcım sonucu meydana gelen orman yangını sonrasında jandarma ekiplerince 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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