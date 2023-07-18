Orman yangınına iki gözaltı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Deveci ve Teteköy Mahalleleri arasındaki saman balyası makinesinden çıkan kıvılcım sonucu meydana gelen orman yangını sonrasında jandarma ekiplerince 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilecek.
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