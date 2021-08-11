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Gündem Orman yangını sürecini siyasallaştıran muhalefete tarihten örneklerle tokat!
Gündem

Orman yangını sürecini siyasallaştıran muhalefete tarihten örneklerle tokat!

Yeni Akit Youtube kanalında gündemi değerlendiren Gazeteci Fatih Uğurlu, orman yangınları ile mücadele sürecini siyasallaştırıp iktidarı hedef alan muhalefeti eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 21:20:00 - 2021-08-11 22:20:38

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye orman yangınları ile mücadelesini aralıksız olarak sürdürürken, diğer taraftan süreci siyasallaştıran muhalefet ise AK Parti iktidarını hedef alıyor.

Gazeteci Fatih Uğurlu, ülkemizdeki orman yangınları ile mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk milletinin ortak acılar karşısında topyekün mücadele etme özelliğini tarihsel örneklerle anlatan Uğurlu, CHP başta olmak üzere diğer muhalefet partilerinin süreci siyasallaştırıp sabote etmesini eleştirdi.

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