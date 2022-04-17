  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Orman yangını büyümeden söndürüldü
Yerel

Orman yangını büyümeden söndürüldü

Mersin’de enerji nakil hattından dolayı çıkan orman yangını duyarlı vatandaşların desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 15:30:00 -
Orman yangını büyümeden söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Uçarı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda enerji nakil hattından kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu orman müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardıma koştu.

Bölgeye giden ekipler ve duyarlı vatandaşların desteğiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay