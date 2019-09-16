Orman köylüsüne kredi desteği

Orman köylülerinin desteklenmesi projesi (ORKÖY) kapsamında, Düzce Orman İşletme Müdürlüğünce orman köylüsüne kredileri kullandırılmaya başlandı.

Geçmiş yıllarda Düzce’de uygulanan fenni arıcılık, süt sığırcılığı, dış cephe mantolama, güneş enerjisi projelerine ek olarak, Orman Genel Müdürlüğünün teşvik ve destekleriyle 2019 yılında ilk kez verilecek olan, odun dışı orman ürünlerinin değerlendirmesine yönelik projeler ile ormancılık faaliyetlerinde çalışan köylüyü desteklemek amacıyla üretim mekanizasyonu projelerinin (motorlu testere, kabuk soyma aparatı, tambur, koruyucu giyim gibi)kredileri daha önce kur’a ile tespit edilen vatandaşlara verildi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada Yeniyurt, Uğur, Çınardüzü ve Derdin köylerinde toplam 13 adet motorlu testere, yine 13 takım koruyucu giyim eşyası, 2 adet Tambur kredisi kullandırıldığı ve bu kapsamda kullandırılan kredilerin orman köylülerine yüzde 20’sinin hibe olduğu, kalan miktarın 1 yıl ödemesiz ve yıllık olmak üzere 3 taksitte ödenebileceği bildirildi.

Yetkililerce yapılan açıklamadaormanların korunması, geliştirilmesi, genişletilmesi görevlerinin yanında, orman köylüsünün refah seviyesinin yükseltilmesi hususunda da etkin çalışmalarda bulunulduğu, alternatif geçim kaynakları oluşturarak orman köylüsünün her daim yanında olunacağına dikkat çekildi.