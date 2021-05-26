  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD-İsrail yine kirli pazarlıkta
AK Partili isimden liglerle ilgili flaş teklif!
Çaresizlikten sivillere silah zoruyla eylem yaptırıyorlar
Türk teknoloji şirketinden müthiş başarı
Ekonomi Orman işletmesi işçi mi alıyor? OGM alımları ne zaman?
Ekonomi

Orman işletmesi işçi mi alıyor? OGM alımları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 geçici işçi, 3 daimi işçi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapacağını yayıladığı iş ilanı ile duyurdu. Peki Orman işletmesi işçi mi alıyor? OGM alımları ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü OGM işçi alımı şartları neler? Orman işçisi alım başvuruları nereye yapılacak? İşte kamu işçi alımı iş ilanı detayları.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 10:26:00 -
Orman işletmesi işçi mi alıyor? OGM alımları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı iş ilanları sorgulanıyor. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 Geçici İşçi, 3 Daimi İşçi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapılacaktır.

OGM işçi alımı başvuruları ne zaman?

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 14-18/06/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

Orman işletmesi OGM işçi alım şartları nedir?

Kamu personel alımı ilanları için detaylar merak ediliyor. OGM işçi alımı sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

Kamu personel alımı OGM işçi alımları iş ilan detayları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi hedef alan Sedat Peker'e millet cevabı verdi: #BaydınArtıkSedat
Gündem

Türkiye'yi hedef alan Sedat Peker'e millet cevabı verdi: #BaydınArtıkSedat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve birçok siyasetçi hakkında Youtube kanalından çeşitli iddialar ortaya atarak Türkiye'yi karalamak isteyen o..
Gönül Dağı'nda şok eden sezon finali! Tam her şey güzel oldu derken...
Medya

Gönül Dağı'nda şok eden sezon finali! Tam her şey güzel oldu derken...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen ve reytinglerde zirveyi kimseye bırakmayan Gönül Dağı dizisinin 30. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.
Türk SİHA'ları Polonya'yı salladı! Böyle duyurdular
Gündem

Türk SİHA'ları Polonya'yı salladı! Böyle duyurdular

Türkiye, dün ilk defa bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine Bayraktar TB2 SİHA satışını gerçekleştirdi. Anlaşma, Başkan Erdoğan ve Polonya Cum..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay