Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) toplam 1833 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, hangi illerde alımlar yapılacak?

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru tarihi | OGM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, OGM, taşra teşkilatında görev yapmak üzere, belirlenen iller için sözleşmeli personel pozisyonunda 283 orman mühendisi istihdam edecek.

OGM ayrıca taşra teşkilatı için sözleşmeli personel pozisyonunda 50 orman endüstri mühendisi ve 1500 orman muhafaza memuru alımı da gerçekleştirecek.

Adaylar tercihlerini, her ilan için belirlenen iller bazında yapacak.

Orman mühendisi ve orman muhafaza memuru alımı sözlü ve uygulamalı sınavla yapılırken başarı sıralamasında bu sınavların yanı sıra ilgili KPSS puanı, orman endüstri mühendisi alımı için ise yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak.

Adaylar 4-10 Nisan döneminde e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek.

Sınavların tarihi, yeri ve saati dahil, tüm tebligat ve duyurular OGM'nin internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Bilgiler ve sonuçlar, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntülenebilecek.​​​​​​​

OGM personel alımı genel başvuru şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.

c) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.