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Ekonomi Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak
Ekonomi

Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 14:33:00 -
Orman Genel Müdürlüğü 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 Geçici İşçi, 3 Daimi İşçi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapılacak.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 14-18/06/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklar.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

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