Orka Holding'den 'Dünya Günü'ne videolu kutlama

Orka Holding, 'Dünya Günü'nü videolu tanıtımla kutladı. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu ise yükselen değerlere ve ekosisteme uyum sağlamanın global markalaşmada olmazsa olmazlardan olduğunun altını çizmişti.

Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Orka Holding; Damat, Tween ve D'S Damat markaları için, “sürdürülebilir” üretim yöntemleriyle koleksiyon hazırlamak hedefiyle yatırımlarına devam ediyor.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, moda perakendesinde küresel başarı için sadece mağaza açmanın yeterli olmadığını söylerken yükselen değerlere ve ekosisteme uyum sağlamanın da global markalaşmada olmazsa olmazlardan olduğunun altını çizmişti.



2025 yılına kadar koleksiyonların yüzde 85'i sürdürülebilir olacak

Doğa dostu ürünlerin üretimine öncelik tanıdıklarının altını çizen Orakçıoğlu, holdingin tüm markalarında 2020-21 Sonbahar/Kış koleksiyonu ile bu anlayışı yansıtarak tüketiciye sunduklarını kaydetmişti.



Ar-Ge çalışmalarının son dört yıldır titizlilikle yürütüldüğünü, sürdürülebilirliği bütünsel bir yaklaşımla ele aldıklarını,doğru tarımla üretilen pamuk, geri dönüşümlü ve doğa dostu elyaflar, enerji ve su tasarrufuna imkan sağlayan yeni makine ve proses tasarımlar gibi adımlara dikkat ettiklerini belirten Orakçıoğlu, 2025 yılına kadar koleksiyonlarının yüzde 80'inin sürdürülebilirlik bağlamında doğa dostu olacağını basına duyurmuştu.

Gelecek nesillere karşı sorumluluk

Pet şişe gibi polyester kökenli atık ürünlerden üretilen geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak temiz üretim yaptıklarını kaydeden Orakçıoğlu, çevre dostu ürünlerden oluşan bir koleksiyonlara öncelik tanıyarak gelecek nesillere ve doğaya karşı sorumluluk anlayışının farkında olduklarının altını çizmişti.



Orka Holding, "22 Nisan Dünya Günü" dolayısıyla yayınladığı videolu reklam filmi ile de bu alanda önemli bir tanıtıma imza attı.

"Kaynaklarımız tükeniyor. Dünyamız biz tükettikçe kirlenmeye devam ediyor.Biz gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı ve kaynaklarımızı sürdürülebilir hale getirmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz.Doğa için bir hedefimiz var.2025 yılına kadar koleksiyonlarımızın yüzde 80'ini sürdürülebilir kumaşlardan üretmi misyonunu üsleniyoruz. Çünkü biz 35 yıldır doğa ile dönüştürüyor, iyilikle gelişiyoruz" ifadelerinin yer aldığı video yoğun bir ilgi gördü.

Dünya Günü nedir?

22 Nisan'ın Dünya Günü olarak kutlanmasının fikir babası, Amerikalı aktivist John McConnell.McConnell bu fikri 1969 yılında ABD'nin San Fransisco kentinde düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansı'nda ortaya atmıştır.

McConnell'ın amacı, yaşamı ve dünyanın güzelliğini kutlayarak gezegenin karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmekti. Dünya Günü kutlamaları için önerdiği ilk tarih (gece ve gündüzün eşit olduğu) ekinoks zamanı olan 21 Mart'tı.



Dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant da McConnell'a destek verdi.



İlk kutlamalar sadece ABD'de Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ve güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasına yönelik çabalarıyla bilinen çevreci Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970'te yapılmıştır.



Kutlamalar kapsamında birçok konferans ve sempozyum düzenlenirken, çevre sorunlarına dikkat çekiliyor.



1990 yılından itibaren bu gün, uluslararası çapta kutlanan bir güne dönüşmüştür.