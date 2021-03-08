Orka Holding, 50 pet şişeden bir takım elbise üretiyor

Orakçıoğlu, “Geri dönüşüme, sürdürülebilir geleceğe çok odaklıyız. 50 pet şişeden bir takım elbise üretiyoruz. Üretim standartlarında daha az kaynak kullanımı sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Orakçıoğlu, eritilen pet şişelerden üretilen yeni nesil ipliklerle ceketlere ve pantolonlara hayat verdiklerini belirtti.

Uzun vadeli düşünüyoruz

“Üretimin içinde olan bir markayız” ifadesini de kullanan Orakçıoğlu, şunları kaydetti: “Şu ana kadar işin kolaycılığına da kaçmadık. Uzak Doğu’dan ithalat yapmak ya da günlük hareket etmek yerine uzun vadeli düşünmeye ve kaliteli olmaya çalıştık. Giresun’da üretim tesisimiz var, en büyük gücümüzü buradan alıyoruz. Giresun’da üretime pandemide de devam ettik, ara vermedik. Üretim kalitemiz de yüksek. Dünyanın en iyi fabrikalarından biri konumundayız. Robotlarla üretim yapıyoruz. Kalite anlamında dünyanın her yerinde büyük ilgi görüyoruz. ‘Markalı ihracat-üretimperakende’ dedik. Aynı zamanda erkeğin dünyasına tasarım getiren bir firmayız. 25-30 yıl önce hem tasarım hem renk getirdik. İlk başta eleştirildik ama birçok firma artık yani bizi eleştirenler bile bize benzemeye çalıştılar. Önemli bir gösterge bu bizim için. Bu başarı tabi kolay olmadı. Prada’yı Prada yapan David Bradshaw gibi tasarımcılarla çalıştık. Dünyanın en ünlü tasarımcılarıyla çalışmamız bize ne kattı? Tasarım kültürünü ortaya koymamıza neden oldu. Bu kültür aslında bizim temel yapımız. Tasarım, markaya dayalı koleksiyon bizim temelimizi oluşturuyor. Tasarımcılar için de okul olduk. Bu tür ünlü isimlerin yanında asistan olarak çalışan arkadaşımızın, kendi adlarına tasarım yaptığını görüyoruz. Onlara da ‘Orka Akademi’den yetişen arkadaşlar’ diyoruz.”

Rekabetçi fiyatları var

Orakçıoğlu, ayrıca dijitalleşme hamlelerinin meyvelerini topladıklarını vurguladı. Orakçıoğlu, “Satışımızın yüzde 25’ini online ticaret oluşturuyor. Pandemiden evvel bu oran yüzde 8 idi” bilgisini verdi. İnternette rekabetçi fiyatlarla satış yaptıklarını aktaran Orakçıoğlu, “Orada günün ürününü yakalamaya çalışıyoruz. Belirlediğimiz ürün 3 günde satılıyor, 4. güne kalmıyor. Biz bile kendimize ürün bulamıyoruz. Online tarafta günün ürününü, günün ruhunu, günün fiyatıyla yakalamaya çalışıyoruz” dedi.