Orhan Ölmez kimdir? Orhan Ölmez kaç yaşında nereli?

Son zamanlarda Orhan Ölmez’in hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Orhan Ölmez kimdir? Orhan Ölmez kaç yaşında? Orhan Ölmez nereli?

Orhan Ölmez kimdir?

Memur bir baba ve hemşire bir annenin, 2 çocuğundan biri olan Orhan Ölmez, 1 Mayıs 1978 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğu anne-babasının tayinlerinedeniyle Anadolu’ nun farklı yerlerinde geçti. Lise ve üniversite eğitimlerini İzmir’ de tamamladı.

Sanatçı, küçük yaşlarda, Sivas’ın Divriği ilçesinde, babasının hediye etmiş olduğu bağlama ile türkülerle tanıştıı ve böylece müzik serüveni başladı. 1995 – 2000 yılları arasında "Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı" nda eğitim gören sanatçı, üniversite sonrasında, "TRT İzmir Radyosu, Türk Halk Müziği Korosu" nda bağlama sanatçısı olarak görev aldı.



2003 yılının Mayıs ayında yayınlanan "su misali" isimli ilk albümüyle çıkış yakaladı. İlk albümle gelen başarılı çıkışın ardından, yaklaşık 2 yıl sonra " her şeyin farkındayım " isimli albümünü piyasaya sürdü.



2006 yılında "Kral TV Video Müzik Ödülleri" nde "En İyi Fantezi Müzik Erkek Sanatçı" ödülüne layık görüldü. Sanatçı 2007 yılında "damla damla" isimli albümünü sevenleriyle buluşturdu.



Yıllar süren müzik yolculuğunun, kendisine sağladığı birikim ve tecrübe sayesinde Orhan Ölmez, albümlerindeki tüm şarkıların düzenlemelerini kendisi yaptı ve daha çok akustik bir sound üzerine eğilerek, şarkıların barındırdığı duygu yoğunluğunu, kendine özgü bir sadelikte yansıtmayı tercih etti.



2006 yılında, Kral TV ekranlarında "Orhan ÖLMEZ'le" isimli, ramazan ayı süresince canlı olarak yayınlanmış olan müzik ve sohbet programı ile sunuculuk alanında kendini göstermiştir. Bu başarı 2008 – 2009 yıllarında TRT ekranlarında hazırlayıp sunduğu müzik eğlence programı " Orhan ÖLMEZ' le Gece'nin Sesi " ile pekişmiştir. Ardından, "TRT Müzik" kanalı ekranlarında yine, canlı olarak yayınlanmış olan ve seyirci isteklerini seslendirmiş olduğu, "Orhan Ölmez’le Su Misali" programı ile beğeni topladı.



2011 yılında, "Bilmece" isimli şarkısıyla çıkış yaptığı, kendi ismini taşıyan yepyeni bir Orhan ÖLMEZ albümü olan "ORHAN ÖLMEZ - 2011" adlı çalışmasıyla, müzik severlere tekrar merhaba dedi.



2012 yılında, ilk iki albümünün şarkıları ile birlikte, iki yeni eser olan " Yazık Yoksun Yanımda " ve " Sana İhtiyacım Var " isimli şarkılarının yer aldığı, 22 adet şarkıdan olşan "2+20" isimli albümüyle yeniden, dinleyenlerin beğenisini kazanmıştır.



Yıl 2014; Orhan Ölmez, türkülerle dolu, kayıtlarına 2011 yılında başlanmış olan, birbirinden değerli müzisyenlerin eşlik ettiği, eserlerin tüm aranje ve düzenlemelerinin, sanatçının kendisi tarafından yapıldığı, "ORHAN ÖLMEZ – TÜRKÜ" isimli bir türkü albümü ile karşımızda.

Sanatçı, albümde Bağlama, Gitar, Bas Gitar, ve Perdesiz gitar gibi enstrümanları yine kendisi icra etmiştir.