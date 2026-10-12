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Spor Cim-Bom İspanyol takımlarıyla 37. randevuda: Barcelona’ya karşı 10 maçta tek galibiyet
Spor

Cim-Bom İspanyol takımlarıyla 37. randevuda: Barcelona’ya karşı 10 maçta tek galibiyet

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Cim-Bom İspanyol takımlarıyla 37. randevuda: Barcelona’ya karşı 10 maçta tek galibiyet

Galatasaray, İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 36 maçta 8'er galibiyet ile beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı. Sarı Kırmızılılar yarın Şampiyonlar Ligi'nde ağırlayacağı Barcelona’ya karşı oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 36 maçta 8'er galibiyet ile beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı - Şampiyonlar Ligi'nde yarın Barcelona ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, İspanyol rakibine karşı oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı - Türk takımlarıyla toplamda 16 kez karşılaşan Barcelona'nın bu müsabakalarda 10 galibiyet ve üçer beraberlik ile mağlubiyeti bulunuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, İspanya ekipleriyle 37. maçını oynayacak.

Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 36 maçta 8'er galibiyet ile beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 33 kez havalandırıp kalesinde 67 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

İspanyol ekipleriyle 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 6 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalinde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.

BARCELONA'YA KARŞI TEK GALİBİYETİ VAR

Galatasaray, Avrupa'da karşılaştığı Barcelona'ya karşı 10 maçta tek galibiyet aldı.

İspanya ekibi ile ilk olarak 24 Kasım 1993 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Sonrasında Barcelona ile 9 kez daha karşılaşan Galatasaray, İspanya devine karşı oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, Barcelona'ya karşı tek galibiyetini 23 Kasım 1994 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 2-1'lik skorla aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 7 kez havalandırırken, 16 gol yedi.

BARCELONA'NIN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI

Barcelona, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla toplamda 16 kez karşılaştı.

İspanya temsilcisi, Galatasaray'ın yanı sıra, Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaştı. Barcelona, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve üçer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Söz konusu 3 mağlubiyette Barcelona'yı birer kez Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş yendi.

İspanya temsilcisi, bu maçlarda 32 kez ağları sarsarken, 13 golü kalesinde gördü.

İSPANYOL TAKIMLARIYLA MAÇLAR

Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında İspanya takımlarına karşı yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

 

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