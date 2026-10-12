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Sosyal medyada proteinli gıda çılgınlığı: Unutmayın fazlası tehlikeli...

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Sosyal medyada proteinli gıda çılgınlığı: Unutmayın fazlası tehlikeli...

Sosyal medyada birçok ünlü isim ve içerik üreticisi "İşte formda olmamın sırrı" diyerek içinde 6-7 yumurta olan tabak fotoğrafı paylaşıyor.

#1
Foto - Sosyal medyada proteinli gıda çılgınlığı: Unutmayın fazlası tehlikeli...

Proteinin vücudumuzun kendini yenilemesi için gereken temel besinlerden olduğunu vurgulayan Diyetisyen Bulut Güzel, ancak protein almak için bazı besinleri aşırı tüketmenin ciddi zararları olduğunu açıkladı.

#2
Foto - Sosyal medyada proteinli gıda çılgınlığı: Unutmayın fazlası tehlikeli...

Günlük protein ihtiyacının kilo, yaş, sağlık durumu ve günlük hareket miktarına göre değiştiğini hatırlatan Güzel, "Protein bağışıklık sistemimizin çalışması, yaralarımızın iyileşmesi ve yaşlandıkça kaslarımızı koruyabilmemiz için çok önemlidir.

#3
Foto - Sosyal medyada proteinli gıda çılgınlığı: Unutmayın fazlası tehlikeli...

Fakat sosyal medyada gördüğümüz 'günde 10 yumurta yemek' veya 'her öğünde bol miktarda et tüketmek' gibi önerilere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü 10 tam yumurta yaklaşık 60 gram protein sağlasa da yüksek miktarda kolesterol ve doymuş yağ içerir. Bu nedenle özellikle kolesterol sorunu yaşayan kişiler için her gün bu kadar yumurta tüketmek uygun olmayabilir" dedi.

#4
Foto - Sosyal medyada proteinli gıda çılgınlığı: Unutmayın fazlası tehlikeli...

Yine protein alma amacıyla sürekli et vurgusu yapmanın da riskine işaret eden Diyetisyen Bulut Güzel, Sürekli yağlı kırmızı et tüketmek fazla doymuş yağ almamıza neden olur. Protein almak için sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş etlerin sık tüketilmesi de bağırsak kanseri riskini artırabilir" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Sosyal medyada proteinli gıda çılgınlığı: Unutmayın fazlası tehlikeli...

Önemli olanın aşırı protein tüketmek değil, vücudun ihtiyacını farklı besinlerden dengeli karşılamak olduğunu dile getiren Güzel, "60 kiloluk bir kadın ile 80 kiloluk bir erkek veya masa başında çalışan biri ile inşaatta çalışan birinin protein ihtiyacı aynı olmayabilir. Kişi günlük olarak kendi kilosu başına yaklaşık 1 ila 1,2 gram protein alabilir. Bu da 80 kiloluk biri için günlük 80-96 gram protein anlamına gelir. Mesela kahvaltıda iki yumurta ve bir dilim peynir, öğlen bir su bardağı pişmiş mercimek, akşam da 150 gram pişmiş tavuk göğsü tükettiğimizde yaklaşık 80 gram protein almış oluruz" dedi. Sıradan insanların ağır spor yapan kişiler gibi protein tozu almak zorunda olmadığını belirten Diyetisyen Bulut Güzel, "Elbette her gün tavuk yemek zorunda değiliz. Yoğurt, balık, nohut ve kuru fasulye gibi besinler de protein açısından zengindir. Günlük protein ihtiyacımızı, her zaman elimizin altında olan bu ürünlerle de karşılayabiliriz" dedi.

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