Sosyal medyada proteinli gıda çılgınlığı: Unutmayın fazlası tehlikeli...

Önemli olanın aşırı protein tüketmek değil, vücudun ihtiyacını farklı besinlerden dengeli karşılamak olduğunu dile getiren Güzel, "60 kiloluk bir kadın ile 80 kiloluk bir erkek veya masa başında çalışan biri ile inşaatta çalışan birinin protein ihtiyacı aynı olmayabilir. Kişi günlük olarak kendi kilosu başına yaklaşık 1 ila 1,2 gram protein alabilir. Bu da 80 kiloluk biri için günlük 80-96 gram protein anlamına gelir. Mesela kahvaltıda iki yumurta ve bir dilim peynir, öğlen bir su bardağı pişmiş mercimek, akşam da 150 gram pişmiş tavuk göğsü tükettiğimizde yaklaşık 80 gram protein almış oluruz" dedi. Sıradan insanların ağır spor yapan kişiler gibi protein tozu almak zorunda olmadığını belirten Diyetisyen Bulut Güzel, "Elbette her gün tavuk yemek zorunda değiliz. Yoğurt, balık, nohut ve kuru fasulye gibi besinler de protein açısından zengindir. Günlük protein ihtiyacımızı, her zaman elimizin altında olan bu ürünlerle de karşılayabiliriz" dedi.