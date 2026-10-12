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Aktüel Şanlıurfa’da korku dolu anlar… Rezidanstaki yangında 1 can kaybı, 1 yaralı!
Aktüel

Şanlıurfa’da korku dolu anlar… Rezidanstaki yangında 1 can kaybı, 1 yaralı!

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Şanlıurfa’da korku dolu anlar… Rezidanstaki yangında 1 can kaybı, 1 yaralı!

Şanlıurfa’da bir rezidansın üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Osmangazi Mahallesi 380. Sokak’taki bir rezidansın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan kontrollerde, Ezgi Evcil’in (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen Sefer D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evcil’in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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