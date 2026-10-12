Tuzla Belediyesi milli mirasa sahip çıkıyor! 2 bin yıllık Antik Mendirek hizmette

Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl, Antik Mendirek’in Tuzlalı vatandaşlar için denize yakın bir lokasyonda vakit geçirmek adına uygun fiyatlı bir yer olmasının önemine dikkat çekerek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Burası 2 bin yıllık tarihi olan; Tuzla Belediyesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve yerel yönetimlerin 60 yıldır dokunamadığı, sit alanı olduğu için el sürülemeyen bir alandı. Burası bizim dokunmak istediğimiz, hayalimiz olan bir noktaydı. Yoldan araç geçiyordu ve geçmemesi lazımdı. Önce Caferbey Sokak’ı trafiğe kapatarak başladık, buranın asfaltlamasını yaparak kolay ve dümdüz bir yürüyüş parkuru haline getirdik. Ardından yeşil alanların imalatını tamamladık. Alanın ruhuna uygun, buraya yakışır rustik aydınlatmalar yerleştirdik. Bölgedeki ücretli otoparkı kaldırıp, Tuzla Belediyesi’ne ait arazileri değerlendirerek üzerine çok güzel asfalt döktük ve giriş taglarıyla birlikte ücretsiz otopark hizmetine başladık. Trafik ihtimaline karşı, kapattığımız yolun paralelinde hemen arkasında yeni bir yol hattı açtık. Tuzla’nın 13 kilometre deniz kıyısı var, buraya ne yakışır? Tabii ki deniz bisikleti yakışır. Tuzlalı komşularımızın, özellikle de E-5 üstünde yaşayan ve minibüsle sahile gelen vatandaşlarımızın denizde spor yapabilmesi gerekiyor. Eğer biz onlara bu etkinlikleri üretemezsek, komşularımız AVM’lere sıkışıp kalıyor; biz bunu istemiyoruz. Çocukların, gençlerin spor yapabildiği, ailelerin sağlıklı ve keyifli vakit geçirdiği ama ceplerinden para çıkmayan etkinlikler planlamalıyız. İşte belediyenin asıl yükümlülüğü tam olarak budur. Bugün de bu ödevimizi yerine getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İnsanlar kamp sandalyesini alıp Boğaz’dan sonraki en güzel manzaralardan birine sahip bu noktada muazzam bir vakit geçirme imkanına kavuştular. İskeledeki kafede emekli komşularımıza çayı 3 liradan, balık ekmek ve içeceği ise 150 liradan veriyoruz. Amacımız, Tuzlalı komşumun yemekle buluşurken de denize yakın bir lokasyonda vakit geçirirken de cebinden minimum parayı çıkaracağı alanlar oluşturmak. Şimdi ise hedefimiz Kamil Abduş Gölü. Oradaki birinci etabı 2022 yılında İBB yapmıştı, ancak orası da sit alanı. Amacımız bu sit engelini kaldırıp tıpkı buradaki gibi kalan etapları tamamlamak, su sporlarını ve yürüyüş parkurlarını aktif hale getirmek, ayrıca ucuza gıdayla komşularımızı buluşturacağımız sosyal bir kafe açmak. Bence bir sonraki durağımız Kamil Abduş Gölü çevresi olacak."