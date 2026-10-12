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Tuzla Belediyesi milli mirasa sahip çıkıyor! 2 bin yıllık Antik Mendirek hizmette

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Tuzla Belediyesi milli mirasa sahip çıkıyor! 2 bin yıllık Antik Mendirek hizmette

Milli mirası sahiplenme ve sosyal belediyecilik anlayışının ön plana çıkarıldığı Tuzla’da 2 bin yıllık geçmişe sahip sit alanı statüsündeki Antik Mendirek, yürütülen kapsamlı düzenleme çalışmalarının ardından düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

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Foto - Tuzla Belediyesi milli mirasa sahip çıkıyor! 2 bin yıllık Antik Mendirek hizmette

Tuzla’da 2 bin yıllık geçmişe sahip sit alanı statüsündeki Antik Mendirek, yürütülen kapsamlı düzenleme çalışmalarının ardından düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, alanın geçmişte atıl durumda olduğunu ve araç trafiği nedeniyle tarihi dokusunun zarar gördüğünü belirterek, yapılan çalışmaları şu sözlerle aktardı: "Burası sit alanı olması nedeniyle uzun yıllar müdahale edilemeyen bir alandı. Bizim buraya dokunmak gibi bir hayalimiz vardı. Önce Cafer Bey Sokak’ı trafiğe kapatarak başladık, asfaltlamasını yapıp düz bir yürüyüş parkuru hâline getirdik. Yeşil alan düzenlemelerini tamamladık, alanın ruhuna uygun aydınlatmalar yerleştirdik. Ücretli olan otoparkı Tuzla Belediyesi’ne ait arazileri değerlendirerek ücretsiz hâle getirdik ve kapatılan yolun paralelinde yeni bir aks açtık."

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Foto - Tuzla Belediyesi milli mirasa sahip çıkıyor! 2 bin yıllık Antik Mendirek hizmette

Ücretsiz deniz sporları eğitimine deniz bisikleti de eklendi Tuzla’nın 13 kilometrelik kıyı şeridini tüm vatandaşların hissetmesi gerektiğini vurgulayan Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz çocukların ve gençlerin spor yapabildiği, ailelerin keyifli vakit geçirdiği alanlar yapıp, bu alanlarda komşularımızın ceplerinden ekstra para çıkmayacağı etkinlikler planlıyoruz. İstanbul’un merkezinde bu tür hizmetler ücretliyken biz tam tersini yapıyoruz; ücretsiz deniz bisikleti, ücretsiz kano, ücretsiz kürek eğitimlerimizi ve ücretsiz otopark sunuyoruz. Atıl durumdaki iskeleyi yıkarak yeniden inşa ettik. Burada uygun fiyatlı nikah törenleri ve ücretsiz sinema gösterimleri yapıyoruz. İskelede açtığımız kafede emekli komşularımıza çayı 3 liradan, balık ekmek ve içeceği uygun fiyatlı sunuyoruz." Müjdeyi verdi: Sıra Kamil Abduş Gölü’nde Gelecek hedeflerini de paylaşan Başkan Bingöl, "Bir sonraki durağımız Kamil Abduş Gölü ve çevresi olacak. Amacımız, gerekli izin ve düzenlemelerin yapılmasının ardından tıpkı Antik Mendirek’te olduğu gibi kalan etapları tamamlamak, su sporlarını burada da aktif hâle getirmek ve yürüyüş parkurları oluşturmak. Ayrıca burada da sosyal bir kafe açarak komşularımızı uygun fiyatlı yiyeceklerle buluşturmak istiyoruz" dedi. Kamil Abduş Gölü çevresinde yapılacak çalışmaların henüz netleşmediğini ifade eden Bingöl, "Dolayısıyla bence bir sonraki durağımız Kamil Abduş Gölü ve çevresi olacak" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Tuzla Belediyesi milli mirasa sahip çıkıyor! 2 bin yıllık Antik Mendirek hizmette

"Üzerimize düşen her desteğe hazırız" Törende konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ise projenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 13 yıldır Tuzla’da ikamet eden bir komşunuz olarak, bu güzel hizmeti Tuzla ile buluşturan Eren Ali Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Amacımız Tuzla’ya ve hemşehrilerimize hizmet etmek. Şirazî, Mevlânâ ve Yunus Emre’nin aşk üzerine söylediği güzel sözlerde olduğu gibi; buradaki aşkı hizmet aşkı olarak görüyoruz. Eğitimden kültüre ve spora kadar tüm projelerin hızlandırılması için desteğe hazırız." "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak da, "Belediye Başkanımızın hayata geçirdiği bu hizmeti görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tuzlamıza hayırlı, uğurlu olsun. Birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. "Eğer biz onlara bu etkinlikleri üretemezsek, komşularımız AVM’lere sıkışıp kalıyor; biz bunu istemiyoruz"

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Foto - Tuzla Belediyesi milli mirasa sahip çıkıyor! 2 bin yıllık Antik Mendirek hizmette

Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl, Antik Mendirek’in Tuzlalı vatandaşlar için denize yakın bir lokasyonda vakit geçirmek adına uygun fiyatlı bir yer olmasının önemine dikkat çekerek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Burası 2 bin yıllık tarihi olan; Tuzla Belediyesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve yerel yönetimlerin 60 yıldır dokunamadığı, sit alanı olduğu için el sürülemeyen bir alandı. Burası bizim dokunmak istediğimiz, hayalimiz olan bir noktaydı. Yoldan araç geçiyordu ve geçmemesi lazımdı. Önce Caferbey Sokak’ı trafiğe kapatarak başladık, buranın asfaltlamasını yaparak kolay ve dümdüz bir yürüyüş parkuru haline getirdik. Ardından yeşil alanların imalatını tamamladık. Alanın ruhuna uygun, buraya yakışır rustik aydınlatmalar yerleştirdik. Bölgedeki ücretli otoparkı kaldırıp, Tuzla Belediyesi’ne ait arazileri değerlendirerek üzerine çok güzel asfalt döktük ve giriş taglarıyla birlikte ücretsiz otopark hizmetine başladık. Trafik ihtimaline karşı, kapattığımız yolun paralelinde hemen arkasında yeni bir yol hattı açtık. Tuzla’nın 13 kilometre deniz kıyısı var, buraya ne yakışır? Tabii ki deniz bisikleti yakışır. Tuzlalı komşularımızın, özellikle de E-5 üstünde yaşayan ve minibüsle sahile gelen vatandaşlarımızın denizde spor yapabilmesi gerekiyor. Eğer biz onlara bu etkinlikleri üretemezsek, komşularımız AVM’lere sıkışıp kalıyor; biz bunu istemiyoruz. Çocukların, gençlerin spor yapabildiği, ailelerin sağlıklı ve keyifli vakit geçirdiği ama ceplerinden para çıkmayan etkinlikler planlamalıyız. İşte belediyenin asıl yükümlülüğü tam olarak budur. Bugün de bu ödevimizi yerine getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İnsanlar kamp sandalyesini alıp Boğaz’dan sonraki en güzel manzaralardan birine sahip bu noktada muazzam bir vakit geçirme imkanına kavuştular. İskeledeki kafede emekli komşularımıza çayı 3 liradan, balık ekmek ve içeceği ise 150 liradan veriyoruz. Amacımız, Tuzlalı komşumun yemekle buluşurken de denize yakın bir lokasyonda vakit geçirirken de cebinden minimum parayı çıkaracağı alanlar oluşturmak. Şimdi ise hedefimiz Kamil Abduş Gölü. Oradaki birinci etabı 2022 yılında İBB yapmıştı, ancak orası da sit alanı. Amacımız bu sit engelini kaldırıp tıpkı buradaki gibi kalan etapları tamamlamak, su sporlarını ve yürüyüş parkurlarını aktif hale getirmek, ayrıca ucuza gıdayla komşularımızı buluşturacağımız sosyal bir kafe açmak. Bence bir sonraki durağımız Kamil Abduş Gölü çevresi olacak."

#5
Foto - Tuzla Belediyesi milli mirasa sahip çıkıyor! 2 bin yıllık Antik Mendirek hizmette

"Başkanımıza burayı kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz" Vatandaşlardan Emine Füsun Köse, "Antik Mendirek’teyiz, açılışa geldik, çok güzel olmuş. Burası biraz geç kazandırılmış bir yer ama Eren Ali Başkanımıza burayı kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Umarım daha da üstüne koyarak güzelleştirir. İyi ki de açıldı, buranın önceki halini de biliyoruz, gerçekten mükemmel olmuş" dedi. Selahattin Deniz ise, "Tuzla’da yaklaşık 14-15 yıldır oturuyoruz. Belediyenin daha önce de farklı hizmetlerinden faydalanmıştık. Bugün burada Mendirek’te açılış olduğunu duyunca geldik. Aslında genelde plaj kısmına falan gidiyordum, bu tarafa hiç gelmemiştim. Benim için çok iyi bir deneyim oldu. Deniz bisikleti çok hoşuma gitti, çok beğendim. İnşallah çocuklarımla beraber de geleceğim" şeklinde konuştu.

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