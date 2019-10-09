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Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bu duruma kızmayın arkadaşlar...

AK Parti 25 ve 26. dönem Mardin Milletvekili olan Orhan Miroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidi ve başlaması an meselesi olan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili dikkat çeken sözler söyledi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:09
Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bu duruma kızmayın arkadaşlar...

AK Parti 25 ve 26. dönem Mardin Milletvekili olan Orhan Miroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alan sözleriyle ilgili olarak konuştu.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik geliştirdiği stratejilerin birçoğunun çöktüğünü söyleyen Orhan Miroğlu, "ABD- FETÖ ve PKK’nın hayata geçirdiği ortak paradigma veya ortak strateji önce Türkiye’de-15 temmuz ve hendekler-şimdi de Suriye’de çöktü. Kızmayın arkadaşlar, bu duruma, ülkeye aidiyet duygusunu kaybetmiş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ne kadar üzülse hakkıdır" dedi.

Miroğlu, Trump'a teslim olmayacaklarını belirterek, "Trump’a bir Kürdün ilk sözüdür:bu küresel çağda ekonomimizle oynayabilirsin, bildiğin en iy şey budur.Ama biz Diyarbakırda daha fazla karpuz yetiştirir,Ezine peyniriyle yeriz. Karadeniz hamsisini, Kızıltepelilerin ürettiği bulgurla beraber soframıza koyarız.Sana teslim olmayız" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:09
  1. Mardin
  2. Diyarbakır
  3. Orhan Miroğlu
  4. ABD
  5. Trump

YORUM YAZ

  • VelicikVelicik1 sa önce
    Tebrikler sayın Miroğlu. Yürekli ve mert adamlara ihtiyacımızın zirvede olduğu bir zamandayız. Kürt bir vekil olarak yaptığınız bu çıkış çok olumlu inşaallah. Şimdiden ABD (PKK, YPG, PYD, SDG, DEAŞ, FETÖ) = 0 Türkiye= 1 oldu.
  • abdullah abdullah2 sa önce
    ümit ya bi git geçen gazetenin birinde ekonomimimiz uçuşa geçti diyordu hani nerede herşeye yüzde 70 zam geldi size kalırsa zaten hiç ses çıkarmayalım koyun gibi
  • ümitümit2 sa önce
    1 kilo soğan patates için bağıran, göbekleri içkiden şişmiş ama açız diye anıran, poşet parası için oy vermeyen, sigara içme sağlığın iyi olsun paran cebinde kalsın diye sandıkta görüşürüz diyen milletle mi direneceğiz. 80 YILDA BU MİLLETİN GENLERİYLE OYNADILAR ÜSTÜNE ERMENİ VE YAHUDİ DÖLLERİNİ ÜLKEYE DOLDURDULAR. ALLAH ACISIN BİZE YOKSA İŞİMİZ ZOR !

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