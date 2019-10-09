Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bu duruma kızmayın arkadaşlar...
AK Parti 25 ve 26. dönem Mardin Milletvekili olan Orhan Miroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidi ve başlaması an meselesi olan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili dikkat çeken sözler söyledi.09 Ekim 2019 Çarşamba 11:09
AK Parti 25 ve 26. dönem Mardin Milletvekili olan Orhan Miroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alan sözleriyle ilgili olarak konuştu.
ABD'nin Türkiye'ye yönelik geliştirdiği stratejilerin birçoğunun çöktüğünü söyleyen Orhan Miroğlu, "ABD- FETÖ ve PKK’nın hayata geçirdiği ortak paradigma veya ortak strateji önce Türkiye’de-15 temmuz ve hendekler-şimdi de Suriye’de çöktü. Kızmayın arkadaşlar, bu duruma, ülkeye aidiyet duygusunu kaybetmiş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ne kadar üzülse hakkıdır" dedi.
Miroğlu, Trump'a teslim olmayacaklarını belirterek, "Trump’a bir Kürdün ilk sözüdür:bu küresel çağda ekonomimizle oynayabilirsin, bildiğin en iy şey budur.Ama biz Diyarbakırda daha fazla karpuz yetiştirir,Ezine peyniriyle yeriz. Karadeniz hamsisini, Kızıltepelilerin ürettiği bulgurla beraber soframıza koyarız.Sana teslim olmayız" dedi.
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