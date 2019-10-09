Orhan Miroğlu: Türkiye’yi karşısına alan hiçbir Kürt hareketi başarılı olamaz

Sezai Erhan yeniakit.com.tr AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Mardin eski Milletvekili Orhan Miroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı ve bu kararın bölgedeki Kürtler üzerindeki etkisiyle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede ne olacaksa Türkiye ile olacak

Miroğlu, bölgede her ne olacaksa Trump’la değil Türkiye ile olacağını belirten Miroğlu, “Türkiye’yi karşısına alarak, Türkiye’ye düşmanlık yaparak, hiç bir Kürt hareketinin ‘Kürtler için statü, Kürtler için hak hukuk’ talep etmesi ve bu mücadeleyi başarıyla sonlandırması mümkün değildir. Her ne olacaksa Trump’la değil,Türkiye’yle olacak” dedi.

İhanet edene ihanet ederler

Miroğlu, “Eğer daha dün çözüm sürecine ihanet etmeseydiniz, bugün ‘Amerika bize ihanet etti’ demek zorunda kalmazdınız. İhanet edene ihanet ederler. Kürt halkının özgürlük uğruna iki yüzyıldır verdiği mücadelede bir imkan değil, bir engelsiniz. Onuru tarih boyunca kırılmış bir halkın onurunu bir kez daha kırdınız. Ne diyor Trump:Paralarını verdik, bizim için savaştılar. Tercümesi, Amerikalı anneler ağlamasın diye Kürt gençlerini kendilerinin olmayan bir savaşa sokup telef ettiniz” ifadelerini kullandı.