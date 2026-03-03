Televizyon kanalları uydulardan silindi: İran’ın sesi kesildi!

  • İSTANBUL
Gündem

İran devletine ve kurumlarına ait televizyon kanalları, Avrupa merkezli Hotbird ve bölgesel Arabsat uyduları üzerinden yayın yapamaz hale geldi. Daha önce onlarca İran kanalının bulunduğu frekanslarda şu anda hiçbir sinyal alınamıyor.

Bugün öğle saatlerinden itibaren, İran İslam Cumhuriyeti’ne ait ulusal ve uluslararası kanalların Hotbird ve Arabsat uydularından çıkarıldığı tespit edildi.

Daha önce onlarca İran kanalının bulunduğu frekanslarda şu anda hiçbir sinyal alınamıyor.

Söz konusu uydulardan silinen kanallar arasında; dış dünyaya hitap eden İngilizce Press TV, Arapça Al-Alam ve devletin resmi haber kanallarının tamamı yer alıyor.

Anar

Hepsi birleşmiş irana karşi avrupasi amerikasi ve siyonist itraili
