‘Çapın kadar konuş’ öyle mi? Ahmet Hakan'ın tespiti 24 saatte çöp oldu

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündemi hem yorumluyor hem belirliyor.

Deneyimli gazeteci Fatih Dağıstanlı'nın sunduğu programda Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Hürriyet'te köşe karalayan Ahmet Hakan'ı rezil kepaze eden ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

'AK Parti'yi iktidardan indiremezsiniz' diye bir söylem geliştiriyordu Ahmet Hakan. Adeta laikçilere taktik veriyordu. Biz de dedik ki, 'sen kimden yanasın?'

Sen Tayyip Erdoğan'ın hala uçağında dış gezilere katılan bir gazeteci olarak Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir profil çizdiğini çok iyi bilen, kendisini çok yakinen tanıyan bir gazeteci olduğunuz halde nasıl olur da siz laikçilerden yana tavır alıp 'Siz AK Parti'yi bu şekilde yenemezsiniz? diye laikçilere taktik vermeye nasıl kalkarsınız?' dedik.

Ve buna ben herhangi bir şekilde ne Ahmet Hakan'dan ne de aynı tavrı sergileyen Karar'daki Akif Beki'den bir cevap şahsen ben göremedim.

Şimdi geldiğimiz noktada Ahmet Hakan ikinci bir çizgiyle İran atıp tutuyordu. 'E çapın ne kadar kardeşim senin?'

"Yaptığının 'hainlik' olduğunu söylerim"

'Çapın eğer bir saldırıda 50 tane adamını, üst düzey yöneticini kaybedecek kadar çapsızsan kadar fazla da atarlanmayacaksın' diye bir yazı kaleme aldığı zaman biz de kendisine yaptığının 'hainlik olduğunu hem de Türkiye'ye hainlik' olduğunu söylerim.

Sayın Bahçeli ne diyor? 'İran sonrasında Türkiye hedef gösteriliyor ve Türkiye'nin yeni İran olduğunu, İsrail'in eski ve yeni yetkilileri söylüyor.' diyor.

Siz eğer kalkıp da İran'daki isimler için 'ya siz çapsızsınız. Bakın bir saldırıyla tuz buz oldunuz' derseniz eğer siz aynı zamanda bunu Türkiye'ye de söylemiş olursunuz.

Türkiye de korkmaz. Allah'a şükür ne Sayın Erdoğan'ın ne de Sayın Bahçeli'nin İsrail'den korkacak, Amerika'dan çekinecek yanları yok.

Ama eğer siz hainlerin safında yer almak istiyorsanız, korkutmak istiyorsanız sizin yaptığınız o eylemde Ahmet Hakan için söylüyorum bir yerlere not edilir, yazılır.

E bugün eğer Türkiye, Hürriyet Gazetesi manşetinden o dünkü ve evvelsi günkü verdiği haberlerin dışında şimdi 'Trump'ın kafası niye bu kadar karışık' diye farklı bir haber yapmaya kalkışıyorsa ben de Ahmet Hakan'a söylerim.

Senin tespitlerin 24 saat bile geçmeden böyle çöp oluyor işte.