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Gündem Orhan Gencebay'dan Cüneyt Arkın'a zehir zemberek sözler
Gündem

Orhan Gencebay'dan Cüneyt Arkın'a zehir zemberek sözler

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında yakın dostu Kemal Sunal'ın bir arabesk şarkıcısından hiç hazzetmediğini ileri sürerek ünlü oyuncunun bir anısına yer verdi. Medya kulislerinde bu arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu konuşulurken, Gencebay bu iddialara Tv8 2. Sayfa canlı yayınında çok sert yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 15:31:00 -
Orhan Gencebay'dan Cüneyt Arkın'a zehir zemberek sözler

 

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabında yakın dostu Kemal Sunal'ın bir arabesk şarkıcısından hiç hazzetmediğini ileri sürerek ünlü oyuncunun bir anısına yer verdi. Medya kulislerinde bu arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu konuşulurken, Gencebay bu iddialara Tv8 2. Sayfa canlı yayınında yanıt verdi. Sakin ve tartışmadan uzak tavrı ile bilinen Gencebay, ilk kez yüksek tansiyonlu bir konuşma yaparak, Cüneyt Arkın'a tepki gösterdi. Cüneyt Arkın'ın 'iğrenç' yalanlara imza attığını ileri süren Gencebay, Kemal Sunal'ı sevmesine rağmen sağlığında hiç yan yana gelmediklerini, Cüneyt Arkın ile de bir problemi olmamasına rağmen neden kendisiyle ilgili böyle satırlar kaleme aldığına anlam veremediğini ifade etti. Gencebay, kendisiyle ilgili karalama kampanyası yapıldığını da söyledi.

Gül Sunal program sunucularına mesaj attı

Bu arada, Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, program sunucularına attığı mesajda "Cüneyt Arkın yaşananları yanlış hatırlıyor, Kemal hiç kimse için böyle konuşmaz" diyerek Cüneyt Arkın'ın satırlarını yalanladı. 

Sevim Emre çığlık çığlığa: O kitabı toplattıracağım

Öte yandan, eşi Orhan Gencebay canlı yayında konuşurken sinirlerine hakim olamayan hayat arkadaşı Sevim Emre'nin, çığlık çığlığa 'O kitabı toplattıracağım, kimse Orhan Gencebay'ı reklam için malzeme edemez' diye bağırdığı duyuldu.

Kemal Sunal'ın hiç hazzetmediği ünlü şarkıcı kim?
Kemal Sunal'ın hiç hazzetmediği ünlü şarkıcı kim?

Medya

Kemal Sunal'ın hiç hazzetmediği ünlü şarkıcı kim?

 

 

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