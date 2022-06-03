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Gündem Orhan Gencebay ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanımızın başının etini çok yedim
Gündem

Orhan Gencebay ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanımızın başının etini çok yedim

Orhan Gencebay, sanatçı sorunlarıyla ilgili yakında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceklerini açıkladı. Gencebay, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "başının etini yediğini" söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 12:38:00 -

Sanatçı Orhan Gencebay, Ankara’nın Sincan ilçesinde açılan Sincan Belediyesi Müzik Akademisi’nin açılışına katıldı.

Açılış töreninde konuşan Orhan Gencebay müzik adamı olduğunu söyleyerek “Geçtiğimiz günlerde de bir müzik okulu kuruluşu vardı; orada da duygulanmıştım. Şu anda da aynı duygulardayım ve buna şiddetle de ihtiyacımız var. Sizlerin de buna ön ayak olmanız lazım. Müzisyen canlarımın ve dostlarımın hissetmesi ve daha iyi olmak adına yaptıkları her hareket beni son derece mutlu eder. Çünkü ben bir müzik adamıyım” ifadelerini kullandı.

"Başının etini çok yedim"

Sanatçıların sorunlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacaklarını kaydeden Orhan Gencebay, "Oturacağız, kararlar alacağız. Bir senaryo olacak; kurtuluş ve daha iyi olması için. O senaryoyu cumhurbaşkanımıza götüreceğiz. Gerçi kendisi zaten bu konulara vakıf. Ben de onun başının etini çok yedim ve anlattım ona." dedi.

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