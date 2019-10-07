Organlarımıza benzeyen besinler nelerdir? Hangi organ hangi besine benziyor! Organlarıma benzeyen besinlerin faydaları!

*Avokado= Uterus (Avokadonun tüketilmesi için dalında tam 9 ay beklemesi gerekmektedir aynı bebeğin anne karnında 9 ay kalması gibi. )

*Ceviz =Beyin (Ceviz beyin işlevleri için çok faydalı hafızayı güçlendiren bir besindir.Beynimize benzerliği ile dikkat çekmektedir.)

*Zencefil=Mide ( zencefil mide bulantısı, kusma, hazımsızlık ve gaz problemine karşı iyi gelmektedir.)

*Domates=Kalp (ortadan ikiye kesildiğinde tıpkı kalbimize benzeyen domates içeriğindeki vitaminler ve likopen sayesinde kalp sağlığı için tüketmekte faydalıdır.)

*Havuç=Göz( halka halinde doğradığımız havuç insan gözüne benzerliği ile dikkat çeker.göz tansiyonuna iyi gelen havuç Gözlerin kan akışını ve işlevinide iyileştirdiği için tüketilmesi geren besinler arasındadır.

*Kereviz=Kemik( kemiğe güç veren kereviz diğer yandan romatizma ve iskelet yapımız içinde oldukça faydalıdır.

* Kivi=Gözbebeği( dilimlenmiş kivi gözbebeğine benzerliği ile bilinen kivi yaşlılığa bağlı ortaya çıkan göz bozukluklarının azalmasında fayda sağlar.

* Nar=Kan Hücreleri( kan hücrelerine benzeyen nar tanesi kalp sağlı için antioksidandır zararlı hücrelerin tutulmasına yardımcı olur.)

*Mantar=Kulak( mantarı dilimdiğimizde kulağa tıpa tıp benzeyen mantar duyma kaybını engelleyip kulaklarınızı güçlendirir.

*Bürüksel ve Brokoli=kanser hücresi( kanser hücresine benzerlikleriyle bilinen bu besinler lif vitaminC ve azotca zengindir bu sebeble kanserden korunmak için tüketilmelidir.

*Tatlı Patates=pankreas( uzun tatlı patates tıpkı pankreasa benzemektedir. Pankreasın sağlıklı çalışmasını sağlar kansere ve yaşlanmaya etkilidir.

*Üzüm=Akciğer( her bir üzüm tanecikleri akciğerde bulunan alveollere benzer ve zararları hücrelerin tutulmasına yararlı bir besindir.

*Fasulye=Böbrek(tıpkı bir böbrek gibi olan fasulyeler lif bakımından zengindir sindirim sağlığı için dikkat çeker.

*Soğan=Vücut Hücreleri( vucüt hücrelerine benzeyen soğan dilimi hücrelerin zarar görmesini engelleyen önemli bir antioksidan kaynağıdır.

Şükür etmemiz için çok neden olan hayatımızda herkese hayırlı günler.