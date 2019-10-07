Organlarımıza benzeyen besinler nelerdir? Hangi organ hangi besine benziyor! Organlarıma benzeyen besinlerin faydaları!
Doğadaki nimetlerin şifaları saymakla bitmiyor. Siz kıymetli okurlarımıza tabiatta bizler için sunulmuş ve organlarımıza benzerliği ile dikkat çeken besinlerin faydalarından bahsedeeğiz.07 Ekim 2019 Pazartesi 23:25
*Avokado= Uterus (Avokadonun tüketilmesi için dalında tam 9 ay beklemesi gerekmektedir aynı bebeğin anne karnında 9 ay kalması gibi. )
*Ceviz =Beyin (Ceviz beyin işlevleri için çok faydalı hafızayı güçlendiren bir besindir.Beynimize benzerliği ile dikkat çekmektedir.)
*Zencefil=Mide ( zencefil mide bulantısı, kusma, hazımsızlık ve gaz problemine karşı iyi gelmektedir.)
*Domates=Kalp (ortadan ikiye kesildiğinde tıpkı kalbimize benzeyen domates içeriğindeki vitaminler ve likopen sayesinde kalp sağlığı için tüketmekte faydalıdır.)
*Havuç=Göz( halka halinde doğradığımız havuç insan gözüne benzerliği ile dikkat çeker.göz tansiyonuna iyi gelen havuç Gözlerin kan akışını ve işlevinide iyileştirdiği için tüketilmesi geren besinler arasındadır.
*Kereviz=Kemik( kemiğe güç veren kereviz diğer yandan romatizma ve iskelet yapımız içinde oldukça faydalıdır.
* Kivi=Gözbebeği( dilimlenmiş kivi gözbebeğine benzerliği ile bilinen kivi yaşlılığa bağlı ortaya çıkan göz bozukluklarının azalmasında fayda sağlar.
* Nar=Kan Hücreleri( kan hücrelerine benzeyen nar tanesi kalp sağlı için antioksidandır zararlı hücrelerin tutulmasına yardımcı olur.)
*Mantar=Kulak( mantarı dilimdiğimizde kulağa tıpa tıp benzeyen mantar duyma kaybını engelleyip kulaklarınızı güçlendirir.
*Bürüksel ve Brokoli=kanser hücresi( kanser hücresine benzerlikleriyle bilinen bu besinler lif vitaminC ve azotca zengindir bu sebeble kanserden korunmak için tüketilmelidir.
*Tatlı Patates=pankreas( uzun tatlı patates tıpkı pankreasa benzemektedir. Pankreasın sağlıklı çalışmasını sağlar kansere ve yaşlanmaya etkilidir.
*Üzüm=Akciğer( her bir üzüm tanecikleri akciğerde bulunan alveollere benzer ve zararları hücrelerin tutulmasına yararlı bir besindir.
*Fasulye=Böbrek(tıpkı bir böbrek gibi olan fasulyeler lif bakımından zengindir sindirim sağlığı için dikkat çeker.
*Soğan=Vücut Hücreleri( vucüt hücrelerine benzeyen soğan dilimi hücrelerin zarar görmesini engelleyen önemli bir antioksidan kaynağıdır.
Şükür etmemiz için çok neden olan hayatımızda herkese hayırlı günler.
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