Organik zeytinyağı sınırları aşıyor

Burhaniye’nin kırsalında bulunan Kırtık Mahallesinde 10 yıl önce başlatılan organik zeytinyağından olumlu sonuç alınmasından sonra sınırları aşmaya başladı.

Bu yıl ilk kez üretilen organik zeytinyağı da İzmir Oliv Tech 2019 Fuarı’nda tanıtabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Kırtık Organik Tarım ve Turizmi Destekleme Derneği Başkanı Fikret Kara, organik sebze ve meyveden sonra organik zeytinyağının da iddialı olduklarını açıkladı.

Organik zeytinyağını Eko Madra markası adı altında ürettiklerini anlatan Kara, “Yaklaşık 10 yıldan bu yana yaptığımız çalışmalardan sonra organik üretimden olumlu sonuçlar aldık. Yaz aylarında düzenlenen pazarda ürünlerimizi satıyoruz. Geçtiğimiz sonbaharda ise organik zeytinyağı fabrikasını kurduk. Şimdi diğer organik ürünlerin yanı sarsa organik zeytinyağı da satıyoruz. Diğer ürünlerde olduğu gibi zeytinyağımızı tanıtmak içinde yoğun bir çalışma içine girdik. Bunun için Oliv Tech 2019 Fuarına katıldık. Burada odanın açtığı stantta organik zeytinyağımızı tanıttık. Büyük ilgi gördü. Bu yıl 10 ton organik zeytinyağı ürettik. İnşallah, önümüzdeki yıl üretimi daha da artırmak istiyoruz” diye konuştu.