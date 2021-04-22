Organik üretim sağlanan desteklerle artıyor

Türkiye genelinde toprakların ıslah edilmesine ve korunmasına, organik gübreleme ile iyi tarım uygulamalarına yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, mera, yaylak ile kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması için gerekli her adımı atıyor.

Projeler hayata geçiriliyor

Bakanlık, ot kalitesinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirleri uygulayarak erozyonun önlenmesi amacıyla projeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 2000 yılından bu yana 12 milyon 963 bin 566 dekar alanda toplam bin 936 mera ıslah ve amenajman projesi yapıldı. Sadece son 2 yılda 2 milyon 915 bin 78 dekar alanda 260 mera ıslah ve amenajman projesinin uygulamasına başlandı.

Çalışmalar hız kazandı

İyi tarım uygulamaları, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen üretim yapılması, doğal kaynakların korunması, planlamayla güvenilir ürün arzının sağlanması açısından en önemli çalışmalardan biri olarak gösteriliyor. İyi tarım faaliyetleri çerçevesinde Türkiye’de üretimi yapılan 152 çeşit ürün bulunuyor. Bakanlık tarafından 2008’de destek kapsamına alınan iyi tarım uygulamalarında bitkisel üretim için bugüne kadar toplam 1.5 milyar lira ödeme yapıldı. Organik tarıma yönelik bakanlığın yürüttüğü faaliyetler sonucu uygulama alanlarında güçlü artışlar kaydedildi. 2006’dan bugüne kadar 1.6 milyar lira organik tarım desteği ödemesi yapıldı. Geçen yıl 354 bin hektar alanda 235 ürün çeşidinde yaklaşık 1,6 milyon ton organik üretim kayıtlara geçti.

Çiftçiye yardım eli

Gereğinden fazla gübre kullanımının önlenmesi, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilmesi böylece bitkilerde toksik etkilerin azaltılması amacıyla önemli hamleler yapıldı. Bu kapsamda çiftçilere toprak analizine dayalı gübre kullanım bilinci kazandırmak ve toprakların verimliliğini sürdürülebilir kılmak amacıyla çeşitli destekler sağlandı. 2005’ten geçen yıl sonuna kadar olan dönemde 660 milyon lira, son 2.5 yılda ise 14 milyon lira toprak analizi desteği verildi.

Sürdürülebilirlik ön planda

Türkiye, topraklarının yüzde 80’inde organik madde miktarı yüzde 3’ten az olan ülkeler arasında yer alıyor. Organik madde miktarının azlığı toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik içeriğini olumsuz etkiliyor. Bu açıdan ülkede sürdürülebilir toprak yönetiminin en önemli uygulamalardan biri gübreleme olarak değerlendiriliyor. Organik gübre kullanımı toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını düzeltmeye yardımcı oluyor ve aşırı kimyasal gübre kullanımıyla oluşabilecek kirlenmenin önüne geçiyor.

Tüketim de yükseldi

Bakanlık tarafından sektörün önünü açan yasal mevzuat ve destekleme uygulamalarıyla organik gübre kullanımının üretimi son yıllarda artıyor. Bu çerçevede halen 430 firma 1.5 milyon ton kurulu kapasiteyle faaliyet gösteriyor. Destekleme uygulamalarıyla organik gübre tüketimi 2019’da 220 bin ton iken geçen yıl yüzde 70 artışla 375 bin tona çıktı.