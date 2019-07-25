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Ordu’ya yaklaşık 15 bin tarım işçisi gelecek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi (TZOB) Arslan Soydan, Ordu’da sahil kesimde fındık toplama tarihinin 6 Ağustos olarak belirlendiği hatırlatarak, il geneli için yaklaşık 15 bin işçinin geleceğini söyledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:36
Ordu’ya yaklaşık 15 bin tarım işçisi gelecek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi (TZOB) Arslan Soydan, Ordu’da sahil kesimde fındık toplama tarihinin 6 Ağustos olarak belirlendiği hatırlatarak, il geneli için yaklaşık 15 bin işçinin geleceğini söyledi. Soydan, hasada erken başlanılması durumunda kilo kaybı ve kalite düşüklüğü yaşanabileceğini de belirtti.


Soydan, bu yıl için Ordu’nun fındık rekoltesinin tahmini olarak 217 bin ton civarında açıklandığı hatırlattı. Fındıkta bazı hastalıklar, zararlılar ve hava şartlarının olumsuz olmasından dolayı, tahmini rekoltenin altında harmana fındık girebileceğini ifade eden Soydan, bu sezon normal bir rekolte dönemi olacağını ifade etti.



“Fındık hasadına erken başlamak kaliteyi düşürüyor”


Ordu’da, sahil kesiminde 6 Ağustos tarihinde, orta kesimlerde 10 Ağustos ve yüksek kesimlerde de 15 Ağustos tarihinde fındık toplanmaya başlanılması gerektiğine dikkat çeken Soydan, “Üreticilerimiz hasat tarihlerinde kesinlikle uysun. Çünkü fındık için ciddi şekilde bir yıl bekliyoruz. Fındık hasadı yapabilmek için ciddi derecede maliyetlerimiz var. Hasat tarihlerine uymadaki amacımız, erken toplanan fındıklarda randıman düşüklüğü, kilo kaybı ve düşük kalite olacaktır. Bu da ekonomik olarak olumsuz olarak yansıyacaktır. Onun için üreticilerimiz fındığın tam olarak olgunlaşmasını beksin. Hava şartları bu günlerde yağışlı ve sıcak hava yok. Onun için bir gecikme yaşandı. Üreticilerimiz hiç acele etmesinler, hasat tarihini bekleyelim. Fındık bizim ekonomik olarak her şeyimiz. Bir yıl bekliyoruz, olgunlaşmasını da beklemekte fayda vardır” dedi.



“15 bine yakın tarım işçisi Ordu’da fındık toplayacak”


Temmuz ayının son günlerinde işçilerin artık yavaş yavaş kente gelerek hazırlıklarını yapmaya başlayacaklarını ifade eden Soydan, “Bu günlerden sonra ay sonuna doğru fındık işçilerimiz gelecek. Fındık işçilerinin hasat tarihlerine uymalarında fayda var. Çünkü buraya işçiler geldiğinde ertesi gün çalışmak isteyecektir. İşçi alacaklar kesinlikle hasat tarihine göre işçileri getirmesi lazım, böylelikle gelen işçiler de boşta kalmamış olur. Ama bu günlerden sonra hasat tarihi de yaklaştıkça ciddi derecede tarım işçisi gelecektir. Şuan için tahmini 15 bine yakın tarım işçisinin gelmesi bekleniyor. Bu sene tüm kesimlerde normal bir rekolte olmasından dolayı işçiler iş bulabilirler” şeklinde konuştu.



Fındık toplama ücreti günlük 86 TL olarak belirlendi


Öte yandan Ordu ili için bu yıl fındık toplama ücreti, kişi başı 86 TL olarak belirlenirken, patozlar için çalışma fiyatı ise saatlik 175 TL olarak açıklandı. Ayrıca, 16 yaşından küçük çocukları işçi olarak çalıştıranlara ise tespit edilmesi durumunda her çocuk için 320 TL para cezası uygulanacak.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:36
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