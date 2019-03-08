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Ordu’ya TYP’den 762 istihdam müjdesi

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında İŞKUR tarafından verilen 512 kişilik istihdamın artırıldığını belirterek, “512 rakamını az bularak arttırılmasını istedik.

08 Mart 2019 Cuma 12:10
Ordu’ya TYP’den 762 istihdam müjdesi

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında İŞKUR tarafından verilen 512 kişilik istihdamın artırıldığını belirterek, “512 rakamını az bularak arttırılmasını istedik. Ek olarak 250 kişilik istihdam daha sağlandı” dedi.


Yaptıkları çalışma ve görüşmeler ışığında 7 Mart tarihinde İŞKUR tarafından Ordu’ya 512 kişilik istihdam verildiğini belirten AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, bu sayının arttırıldığını söyledi. Tomakin, “Bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde 512 sayısının az olduğunu, Ordu’ya ek ilave istihdam verilmesini talep ettik. Bakanlığımız talebimizi yerinde buldu. 512’ye ek ilave olarak 250 kişi daha Toplum Yararına istihdam sağlandı. Toplamda 762 kişi Ordu’da TYP‘den kura ile işe başlatılacak” açıklamasında bulundu.


Tomakin, 762 kişilik istihdamın 6 ay süreli olduğunu ve başvuruların 11-15 Mart tarihleri arasında İŞKUR’a yapılacağını, kura çekimi sonrası istihdam edileceklerin 28 Mart 2019 tarihinde işbaşı yaptırılmasının planlandığını sözlerine ekledi.


Başkan Tomakin, bunun henüz başlangıç olduğunu belirterek, “Hilmi Güler önderliğinde Ordu Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçede Belediyelerde yeniden işbaşına gelince Altınordu, Fatsa, Ünye Organize Sanayi Bölgeleri faaliyete geçince Ordu’da işsizlik kalmayacak, hatta dışarıdan işçi alımı yapacaktır. Ordu’nun bir Gebze, bir Kocaeli olmaması işten değildir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:10
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