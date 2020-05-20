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Ordu’daki gökdelenlerin yıkımı devam ediyor

Ordu’da kumsal ve eski mezarlık üzerine inşa edilen 3 bloklu gökdelenlerin yıkımında sona yaklaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:16:22 -
Ordu’daki gökdelenlerin yıkımı devam ediyor

Ordu’da kumsal ve eski mezarlık üzerine inşa edilen 3 bloklu gökdelenlerin yıkımında sona yaklaşıldı.


2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan, belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17’şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verilmişti. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12’nci kata kadar ulaşılırken, vatandaşlar ise duruma tepki göstermişti. 200 yıllık Osmanlı Müslüman mezarlığının üzerine yapıldığı ve geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?” diye sorduğu binalar için yıkım kararı verilmişti.


Vatandaşların da yıkılması için 110 bin imza topladığı gökdelenler, yaklaşık 3 aydır devam çalışmalar ile neredeyse zemine yaklaştı. Şu ana kadar 8 katın yıkıldığı binalardan geriye ise 4 kat kaldı. Ekiplerin yıkım çalışmaları, havadan görüntülendi.



“Ordu bahara kavuştu”


Kirazlimanı Mahalle Muhtarı Fikret Güneytepe, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in bu konudaki kararlılığını gösterdiğini ifade ederek, yıkımların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Bölgenin eskisi gibi yeniden yeşil alan olacağını ve bu durumun hem mahalleliyi hem de Orduluları sevindirdiğini aktaran Güneytepe, “Vatandaş son derece memnun. Bu kararın alkışlanması gerekiyor. Ordu’nun belki de bütün sahilleri burayı emsal göstererek yüksek binalarla dolacaktı. Bu yıkımla birlikte Ordu yeniden bir bahara kavuştu” dedi.


Vatandaşlar ise yıkımın kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu alanda ilerleyen günlerde çeşitli sportif faaliyetlerin de yapılabileceğini savundu.

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