Ordu’daki atıl araziler tarıma kazandırıldı

Ordu'da gelir getirici projeleri arasında yer alan “Örtü Altı Yetiştiriciliği” üreticilerin ve vatandaşların yeni gelir kapısı oldu.

Çalışmalar kapsamında, 19 ilçede belirlenen noktalara 40 sera kurulurken üreticilere 1 milyon 600 bin adet yazlık ve kışlık sebze fidesi desteği sağlandı.

7 ilçede seralar kuruldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde “Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında desteklenen Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa, Ünye, Kumru ve İkizce ilçelerindeki seralarda üretimler gerçekleştirildi.

“18 bin atıl araziyi tarıma kazandırdık”

Örtü Altı Yetiştiriciliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, proje sayesinde atıl vaziyette bulunan araziler yenide üretime kazandırıldığını söyledi.

Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Ordu’da her alanda üretimi artırmak için yoğun çalışma içerisindeyiz. Bu kapsam da üreticilerimize ek gelir sağlamak ve üretimi desteklemek adına önemli çalışmalar yaptık. 19 ilçemizde uygun olan yerlere 40 adet sera kurduk. Bunların haricinde üreticilerimize 1 milyon 600 bin fide desteğinde bulunduk. Ayrıca tohum desteği ve atıl durumda bulunan 18 bin dönüm araziyi tekrar üretime kazandırdık. Bu rakamlar ilimiz için önemli rakamlar. Bu 18 bin dönüm atıl arazi boş bir şekilde duruyordu. Üretim yoktu. Biz bu arazileri tekrar ilimiz ekonomisine kazandırdık.”

Güler, “Daha önce üretimi az olan siyez buğdayı, patates, nohut, yeşil mercimek, mısır, soya ve diğer sebzelerle birlikte 18 bin dekar atıl tarım arazisini tekrar üretime kattık.” diye konuştu.