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Eğitim Ordu’da yarın okullar tatil mi? Ordu valilik açıklaması 16 Mart Çarşamba
Eğitim

Ordu’da yarın okullar tatil mi? Ordu valilik açıklaması 16 Mart Çarşamba

Ordu’da okullar kaç gün tatil? Olumsuz hava koşulları sebebiyle pek çok ilde eğitime ara verildi. 14 ve 15 Mart tarihlerinde Ordu’nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Peki, Ordu’da okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-03-15 18:30:00 -
Ordu’da yarın okullar tatil mi? Ordu valilik açıklaması 16 Mart Çarşamba

Ordu’da kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde eğitime son iki gündür ara veriliyor. Bu sebeple öğrenciler 16 Mart için bir karar verilip verilmediğini araştırıyor.

Ordu’da yarın okullar tatil mi? Ordu valilik açıklaması 16 Mart Çarşamba

15 Mart Salı günü Ordu’nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Ordu Valiliği dün gece, “Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Perşembe ilçemizde, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu, Fatsa, Ünye ilçemizde ise kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 15 Mart salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir” açıklamasında bulundu.

16 Mart’ta Ordu’da karla karışık yağmur bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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