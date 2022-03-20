Ordu’da yarın okullar tatil mi? Ordu Valiliği 21 Mart Pazartesi kar tatili açıklaması var mı?

Yurdun birçok noktasında devam eden kar yağışları Ordu’da da etkisini sürdürüyor. Ordu’nun yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı. İl genelindeki ortalama kar yüksekliği 99 santim olarak belirlendi. 464 araç ve iş makinesi 533 personelle karla mücadele çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma kapanan 224 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı.

Ordu Valiliği 21 Mart Pazartesi kar tatili açıklaması var mı?

Ordu genelinde kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma günü eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre; kar yağışının il genelinde devam edeceği, hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği, buna bağlı olarak don ve buzlanma olabileceğinin beklendiği kaydedilmişti. Açıklamada, "Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm il genelinde 18 Mart cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı. Ordu Valiliği 21 Mart Pazartesi kar tatili açıklaması henüz yapmadı.