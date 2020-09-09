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Aktüel Ordu'da şiddetli yağış
Aktüel

Ordu'da şiddetli yağış

Altınordu ilçesinde bazı iş yerlerini su bastı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:29:40 -
Ordu'da şiddetli yağış

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sonucu bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar ise binaların girişlerinde bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

İlçede binaların giriş katlarındaki bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf, dükkanlarda biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri ise sorun yaşanan bölgelere müdahalede bulunuyor.

Öte yandan, Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı kesimlerinde biriken su nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksama yaşandı.

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