  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ordu'da sabah namazı yeniden cemaatle kılındı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 05:59:10 -
Ordu'da sabah namazı yeniden cemaatle kılındı

ORDU (AA) - Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusunun ardından kentteki camiler, sabah namazında vatandaşlarla buluştu.

Maskesini takıp seccadesini yanında getiren az sayıda vatandaş, Bucak Camisi'nde sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.

Caminin havalandırılması amacıyla kapısı ve penceresi de açık tutuldu.

Cemaatten Selçuk Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arada namaz kılmayı özlediklerini söyledi.

Yeni dönemde yanına seccade alarak ve kurallara uyarak camiye geldiğini anlatan Özdemir, salgının bir an önce atlatılmasını ve kalabalıkla namaz kılabilmeyi temenni etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı