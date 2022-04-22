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Yerel Ordu'da kar maskeli 2 kişiden silahlı saldırı!
Yerel

Ordu'da kar maskeli 2 kişiden silahlı saldırı!

Ordu'da iki kar maskeli saldırgan, caddede yürüyen bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Silahların hedefindeki kişi yaralı bir şekilde bankaya sığınırken, seken kurşunlar bir de çocuğu yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 19:03:00 -
Ordu'da kar maskeli 2 kişiden silahlı saldırı!

Olay, Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih S. (31) isimli şahıs, cadde üzerinde bulunan bir bankanın önünde yürüdüğü esnada aralarında önceden husumet bulunduğu düşünülen iki kişi kar maskesi ile geldi. Semih S.'ye tabanca ile ateş açan şahıslar, hızlıca olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayda bacaklarından yaralanan Semih S. bankaya sığınırken, bu sırada seken kurşunlardan birisi de cadde üzerindeki Çınar D. (10) isimli çocuğa isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları bulmak için çalışma başlattı.

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