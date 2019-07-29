Ordu’da ilk kez prematüre bebeğe ROP operasyonu yapılarak görme kaybı engellendi

Ordu’da bir ilke imza atılarak körlük riski taşıyan prematüre bir bebeğe zamanında müdahale yapılarak görme kaybını engelleyen ROP operasyonu yapıldı.

SB-ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Opr. Dr. Aslıhan Uzun tarafından gerçekleştirilen ameliyatta ROP hastalığı nedeniyle körlük riski taşıyan prematüre bir bebeğe zamanında müdahale edildi. Yapılan ameliyat sonrası bebeğin görme kaybı engellendi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Aslıhan Uzun, ROP hastalığının erken doğan, prematüre bebeklerde ortaya çıkan ve tedavi edilmediğinde kalıcı olarak körlükle sonuçlanan bir göz hastalığı olduğuna dikkat çekti. Op. Dr. Uzun, "Retina denen esas görmeyi sağlayan ağ tabakasındaki damarların gelişimi anne karnından doğuma kadar devam ediyor. Zamanından erken doğan bebeklerde bu damarların gelişimi tamamlanamıyor ve doğumdan sonra da gelişmeye devam ediyor. Bazen bu gelişim sırasında göz damarlarında normal olmayan bir büyüme olabiliyor ve böylelikle ROP hastalığı oluşuyor. Bebek ne kadar erken doğduysa ve doğum ağırlığı ne kadar düşükse ROP gelişme riski o kadar fazla oluyor. Bizler bu operasyonda, gözdeki damarların anormal şekilde büyümesini engelleyen göz içi enjeksiyon tedavisi yaparak, prematüre bebeğimizde körlük gelişimini başarılı bir şekilde engelledik” dedi.

Ordu’da ROP alanında tek eğitimli göz uzmanı olan Opr. Dr. Uzun, 2013 yılından bu yana Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binasında daha önce sadece ROP taraması hizmeti verebildiklerini ancak daha sonra Başhekim Doç. Dr. Hakan Timur’un girişimleriyle yüksek maliyeti olan indirekt oftalmoskop cihazı alındığını belirterek, “Bu cihaz ile hastalarımızı il dışına göndermeden müdahale ederek tedavi edebiliyoruz” bilgisini verdi.