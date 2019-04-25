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Ordu'da heyelan! 6 ev tahliye edildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 6 ev tahliye edildi, yol ve tarım arazilerinde hasar oluştu

25 Nisan 2019 Perşembe 07:03
Ordu'da heyelan! 6 ev tahliye edildi

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. 6 evin boşaltıldığı heyelanda yol ve tarım arazileri de hasar gördü. AFAD ve büyükşehir belediyesi teknik ekipleri mahallede inceleme başlattı. Evleri tahliye edilen ve geçici olarak yakınlarının yanına yerleşen bölgelilere kira yardımı yapıldı. Bölgelilerin kiraya çıkacağı öğrenildi.

Heyelan bölgesine giden Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD)  Müdürü Osman Işık, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediyesi teknik personelleri ile birlikte inceleme yaptı. İnönü Mahallesi Muhtarı Şükrü Kara ve afetzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Seddar Yavuz, heyelana maruz kalan evleri tek tek inceledi. Vali Yavuz, AFAD tarafından tahliyesine karar verilen evlere kimsenin girmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin güçlü olduğunu ve afetzedelerin mağdur edilmeyeceğini belirten Vali Yavuz, tahliyesine karar verilen hane sahiplerine ilk etapta 8 bin 500 TL kira yardımı yapıldığını söyledi. Vali Yavuz, yapılacak teknik çalışma sonucunda afete maruz kalan yerleşim yeriyle ilgili net bir karar verileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 06:10
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