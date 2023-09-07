  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngilizler bu işe şaşırıp kaldı! Dünyanın dört bir yanından akın akın geliyorlar Türkiye Erdoğan’ın sözüyle daha da güçlendi

Türkiye o nehrin altında 40 bin ton altın buldu! Her yerden fışkırıyor, çıkarırsak tüm sorunlarımız bitecek

'Bu anayasadan kurtulmanın zamanı gelmiştir!'

Bakanlık uyardı, İBB seyirci kaldı! Fondaş Halk TV'nin sahibine İmamoğlu koruması

Altın sahiplerine operasyon çekilecek! 1 gram bile altını olanların ne yapması gerektiğini duyurdu

Arap aşiretler başkaldırdı! Amerika terör örgütüne Suriye'de kalkan oldu

İstanbul’da koltuk savaşı… Kılıçdaroğlu açık ara geride

Altında düşüş sürüyor! İşte güncel fiyatlar

OVP'de enflasyon rakamları değişti! Memur ve emekli maaşları için yeni tahmin

Büyük İstanbul depremi beklenirken Türk profesör depreme karşı en güvenilir illeri açıkladı! İşte tam liste
Yerel Ordu'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı! 3 ölü, 2 yaralı
Yerel

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı! 3 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 12:50:00 -
Ordu'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı! 3 ölü, 2 yaralı

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı trafik kazasında 1'i 8 aylık hamile kadın toplam 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Eğribel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Sağlam (71) yönetimindeki 55 DS 258 plakalı ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kaza ihbarının alınması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Çakır (73) ve Fatma Çakır (63) isimli şahsıların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Dursun Sağlam ile Seyfettin Sağlam (42) olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

8 aylık hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı

Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan 8 aylık hamile kadın Cemile Sağlam (40), Ünye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeği, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23