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Aktüel

Ordu'da görev başındaki hemşireye polislerden doğum günü sürprizi

2020-04-22 16:13:56 -
Ordu'da görev başındaki hemşireye polislerden doğum günü sürprizi

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde görevli hemşire Aysel Özbek'e, polisler doğum günü sürprizi yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm sağlık çalışanları gibi mesai yapan hemşire Özbek'in annesi Hünkare Bilgiç, İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak bugünün, kızının doğum günü olduğunu söyledi.

Bunun üzerine polis ekibi, bu zorlu süreçte moral ve destek vermek istedikleri Özbek'i, pasta ve çiçek alarak çalıştığı hastanede ziyaret etti.

Sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan Özbek, böyle bir sürpriz beklemediğini ve çok şaşırdığını söyledi.

Özbek, doğum gününü kutlayan ve pasta getiren Ünye Emniyet Müdürlüğü personeli ile sürprize vesile olan annesine teşekkür etti.

Bu zorlu süreçte herkesin kendilerine destek olduğunu dile getiren Özbek, "Allah razı olsun, güzel günler göreceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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