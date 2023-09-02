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Yerel Ordu’da evlat cinayeti!
Yerel

Ordu’da evlat cinayeti!

Yeniakit Publisher
2023-09-02 11:56:00 -
Ordu’da evlat cinayeti!

Ordu'dan gelen haber kan dondurdu! Bir baba ile oğlunun kavgasında kan aktı. Ailevi nedenlerden dolayı tartışan baba-oğulun tartışması kavgaya döndü. Baba Osman Duran, kendisine ait pompalı tüfekle oğluna ateş etti. 3 ay önce evlendiği öğrenilen 23 yaşındaki Ahmet Doğan hayatını kaybetti.

Ordu'dan gelen haber kan dondurdu! Bir baba ile oğlunun kavgasında kan aktı. Ailevi nedenlerden dolayı tartışan baba-oğulun tartışması kavgaya döndü. Baba Osman Duran, kendisine ait pompalı tüfekle oğluna ateş etti. 3 ay önce evlendiği öğrenilen 23 yaşındaki Ahmet Doğan hayatını kaybetti.

Ordu’nun Gölköy ilçesinde Osman Doğan (50), tartıştığı oğlu Ahmet Doğan’ı (23) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, bu akşam saatlerinde Gölköy ilçesinde meydana geldi. Osman Doğan ile oğlu Ahmet Doğan arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Duman, kendisine ait pompalı tüfekle oğluna ateş etti.

3 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Ağır yaralanan Ahmet Duman, Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 ay önce evlendiği öğrenilen Ahmet Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis ekiplerine teslim olan Osman Duman, gözaltına alındı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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Yorumlar

Uğur

Ordu ve civarında böyle korkunç vahşetler de azgın saldırgan feminizm de çok oluyor. Ordulu Diyanet başkanı mağdura yatıp ağlayarak bana ırkçı diye iftira edebilir, ama bu ırkçılık değildir, kanıtlar ortadadır, Ordu tarafının ahalisine karşı dikkatli olunmalı.
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