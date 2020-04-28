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Aktüel

Ordu’da 72 kişiye ‘kabahat’ cezası

Ordu’da son bir haftada 72 kişiye Kabahatler Kanunu’na göre ceza kesildi.

2020-04-28 16:17:54 -
Ordu’da 72 kişiye ‘kabahat’ cezası

Ordu’da son bir haftada 72 kişiye Kabahatler Kanunu’na göre ceza kesildi.


Ordu Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 20-26 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 64 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamak, 6 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye kimlik bildirmemekten toplam 72 kişiye Kabahatler Kanunu’na göre ceza kesildi.


Aynı denetimlerde değişik suçlardan aranması olan 2 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

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