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Gündem Ordu'da 10'ar katlı 3 bina tahliye edildi
Gündem

Ordu'da 10'ar katlı 3 bina tahliye edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Gölevi Mahallesi'nde oluşan heyelandan dolayı bir sitede bulunan 10'ar katlı 3 bina boşaltıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 01:41:00 -
Ordu'da 10'ar katlı 3 bina tahliye edildi

Ünye ilçe merkezinde öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini arttıran aşırı yağışlar sonrası Gölevi Mahallesi'nde bulunan Korukent Sitesi'nin 10 katlı ve 36 daireli olan D blok yakınında heyelan meydana geldi. Siteye ait istinat duvarının hasar görmesi sonrası D blokta yaşayan vatandaşlar siteden tahliye edilirken, B ve C blokta ise site yönetimi tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Site sakinlerinin binalardan tahliyesi sonrası, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri geldi.

Aileler yakınlarına gitti

Toprak kayması nedeniyle boşaltılan sitelerde oturan aileler araçlarıyla beraber yakınlarının yanına gitti. Bazı aileler ise Ünye Belediyesi tarafından tahsis edilen Ünye Turizm Otelcilik Lisesi'ne yönlendirildi. Gerekli tedbirlerin alındığı site çevresinde jeoloji mühendislerinin yaptığı incelemeler sonucu binaya giriş konusunda ailelere bilgilendirme yapılacak.

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