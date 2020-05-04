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Aktüel

Ordu yaylalarında kar mücadelesi

Mayıs ayına girilmesine rağmen Doğu Karadeniz’in yaylalarında kar mücadelesi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 10:36:13 -
Ordu yaylalarında kar mücadelesi

Mayıs ayına girilmesine rağmen Doğu Karadeniz’in yaylalarında kar mücadelesi sürüyor.


Ordu’da geçen hafta meydana gelen yoğun kar yağışı sonucu kapanan Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesinin bin 800 rakımlı Topçam Yaylası arasındaki bağlantı yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.


Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda yer yer 4 metreyi aşan kar yığınlarıyla kapalı yollar özverili bir çalışma ile hızla açılıyor.

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